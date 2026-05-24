В ТЦК объяснили, как оформить распределение денежного обеспечения
С февраля прошлого года военнослужащие могут самостоятельно определять, кому и в каких долях будет выплачиваться их денежное обеспечение в случае плена или пропажи без вести. Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК.
Для этого необходимо:
1. Написать личное распоряжение;
2. Заверить подпись у командира или нотариуса;
3. Передать документ на хранение в личное дело.
В ТЦК подчеркнули, что военнослужащий может в любое время изменить или отменить распоряжение.
«Если документа нет, семья получает 50% выплат, остальные 50% государство временно сохраняет до возвращения военнослужащего.
Это возможность позаботиться о финансовой поддержке близких и собственном будущем», — добавили в ведомстве.
