  В Украине

В ТЦК объяснили, как оформить распределение денежного обеспечения

07:36, 24 мая 2026
С февраля прошлого года военнослужащие могут самостоятельно определять, кому и в каких долях будет выплачиваться их денежное обеспечение в случае плена или пропажи без вести. Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК.

Для этого необходимо:

1. Написать личное распоряжение;

2. Заверить подпись у командира или нотариуса;

3. Передать документ на хранение в личное дело.

В ТЦК подчеркнули, что военнослужащий может в любое время изменить или отменить распоряжение.

«Если документа нет, семья получает 50% выплат, остальные 50% государство временно сохраняет до возвращения военнослужащего.

Это возможность позаботиться о финансовой поддержке близких и собственном будущем», — добавили в ведомстве.

