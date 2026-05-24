У ТЦК пояснили, як оформити розподіл грошового забезпечення

Якщо документа немає, родина отримує 50% виплат, інші 50% держава тимчасово зберігає до повернення військового.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із лютого минулого року військові можуть самостійно визначати, кому та в яких частках виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісти. Про це нагадав Донецький обласний ТЦК.

Для цього потрібно:

1. Написати особисте розпорядження;

2. Засвідчити підпис у командира або нотаріуса;

3. Передати документ на зберігання до особової справи.

У ТЦК підкреслили, що військовослужбовець може будь-коли змінити або скасувати розпорядження.

«Якщо документа немає, родина отримує 50% виплат, інші 50% держава тимчасово зберігає до повернення військового.

Це можливість подбати про фінансову підтримку близьких та власне майбутнє», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.