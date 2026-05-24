Россия атаковала Киевскую область баллистической ракетой «Орешник» — спикер Воздушных сил Юрий Игнат

В Киевской области в результате очередной массированной атаки РФ погибли два человека, еще девять получили ранения, среди пострадавших — ребенок в возрасте до одного года. Правоохранители документируют последствия обстрелов и повреждения гражданской инфраструктуры.

Во время атаки по территории Киевской области в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж» («Орешник»). Информацию об этом подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии СМИ.

По его словам, запуск ракеты был осуществлен с российского полигона Капустин Яр.

По данным Киевской областной прокуратуры, двое мужчин погибли в Бучанском и Обуховском районах. Больше всего пострадавших зафиксировано в Фастовском районе — пять человек. Двух женщин госпитализировали, остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.

В результате атаки поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры в разных районах области. В частности, в Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

Также разрушения зафиксированы в Броварском, Вышгородском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах. Повреждены частные дома, многоэтажки, складские помещения, учебное заведение, магазин, автомобили и медицинская амбулатория.

На местах ударов работают прокуроры и правоохранители, которые фиксируют последствия вооруженной агрессии РФ.

По фактам военных преступлений начато досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины.