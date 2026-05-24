Россия атаковала Киевскую область баллистической ракетой «Орешник» — спикер Воздушных сил Юрий Игнат
09:42, 24 мая 2026
В Киевской области погибли два человека, еще девять получили ранения, среди пострадавших — младенец.
Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла один из самых массированных комбинированных ударов по Киеву за последнее время, применив баллистические ракеты и ударные дроны. В разных районах столицы вспыхнули десятки пожаров, были повреждены жилые дома, школы, общежития, торговые центры, бизнес-центры и инфраструктура метро. В частности, из-за повреждения взрывной волной временно закрыли станцию метро «Лукьяновская».
