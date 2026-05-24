Росія атакувала Київщину балістичною ракетою «Орєшнік» — речник Повітряних сил Юрій Ігнат

У Київській області внаслідок чергової масованої атаки РФ загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення, серед постраждалих — дитина віком до одного року. Правоохоронці документують наслідки обстрілів та пошкодження цивільної інфраструктури.

Під час атаки по території Київської області в районі Білої Церкви російські війська застосували балістичну ракету середньої дальності РС-26 «Рубіж» («Орєшнік»). Інформацію про це підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі ЗМІ.

За його словами, запуск ракети здійснили з російського полігону Капустін Яр.

За даними Київської обласної прокуратури, двоє чоловіків загинули у Бучанському та Обухівському районах. Найбільше постраждалих зафіксовано у Фастівському районі — п’ятеро осіб. Двох жінок госпіталізували, іншим потерпілим медики надали допомогу на місці.

Внаслідок атаки пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури в різних районах області. Зокрема, у Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив та будівлі підприємства.

Також руйнування зафіксовані у Броварському, Вишгородському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, складські приміщення, заклад освіти, магазин, автомобілі та медичну амбулаторію.

На місцях ударів працюють прокурори та правоохоронці, які фіксують наслідки збройної агресії РФ.

За фактами воєнних злочинів розпочато досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України.