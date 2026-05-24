Росія атакувала Київщину балістичною ракетою «Орєшнік» — речник Повітряних сил Юрій Ігнат
09:42, 24 травня 2026
На Київщині загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення, серед постраждалих — немовля.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила один із наймасованіших комбінованих ударів по Києву за останній час, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. У різних районах столиці спалахнули десятки пожеж, були пошкоджені житлові будинки, школи, гуртожитки, торговельні центри, бізнес-центри та інфраструктура метро. Зокрема, через пошкодження вибуховою хвилею тимчасово закрили станцію метро «Лукʼянівська».
