Когда действия под принуждением не считаются преступлением: что предусматривает статья 40 УК Украины

Закон разграничивает непреодолимое физическое принуждение и ситуации, когда человек частично контролировал свои действия.

Статья 40 Уголовного кодекса Украины предусматривает случаи, когда человек совершает определенные действия под влиянием физического или психического принуждения. Об этом напомнили в Министерстве юстиции Украины.

Речь идет о ситуациях, когда человека заставляют действовать вопреки собственной воле — в частности под угрозой насилия, шантажа или из-за физического давления.

В частности, статью 40 УК Украины могут применять в случаях, если человека:

силой заставили передать имущество или документы;

принудили выполнить определенные действия под угрозой насилия;

заставили помочь в совершении правонарушения из-за страха за собственную жизнь или безопасность близких;

удерживали, били или физически ограничивали свободу действий;

подвергли шантажу, запугиванию или сильному психологическому давлению.

В ведомстве обратили внимание, что если из-за непреодолимого физического принуждения человек не мог управлять своими действиями, то такие действия не признаются уголовным правонарушением.

В то же время если лицо действовало под психическим принуждением или под физическим принуждением, но все же сохраняло возможность контролировать свои действия, суд будет оценивать обстоятельства дела с учетом положений статьи 39 УК Украины — «Крайняя необходимость».

Во время рассмотрения таких дел суд учитывает характер принуждения, реальность угроз, степень опасности, возможность избежать ситуации и другие обстоятельства события.

Доказательствами в подобных делах могут быть переписка, видеозаписи, показания свидетелей, медицинские документы и другие подтверждения физического или психологического давления.

Каждую ситуацию оценивают индивидуально в соответствии с требованиями законодательства Украины.

