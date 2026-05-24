  1. В Україні

Коли дії під примусом не вважаються злочином: що передбачає стаття 40 КК України

17:13, 24 травня 2026
Закон розмежовує непереборний фізичний примус і ситуації, коли людина частково контролювала свої дії.
Стаття 40 Кримінального кодексу України передбачає випадки, коли людина вчиняє певні дії під впливом фізичного або психічного примусу. Про це нагадали у Міністерстві юстиції України.

Йдеться про ситуації, коли особу змушують діяти всупереч власній волі — зокрема під загрозою насильства, шантажу або через фізичний тиск.

Зокрема, статтю 40 КК України можуть застосовувати у випадках, якщо людину:

  • силоміць змусили передати майно чи документи;
  • примусили виконати певні дії під загрозою насильства;
  • змусили допомогти у вчиненні правопорушення через страх за власне життя або безпеку близьких;
  • утримували, били або фізично обмежували свободу дій;
  • піддали шантажу, залякуванню чи сильному психологічному тиску.

У відомстві звернули увагу, що якщо через непереборний фізичний примус людина не могла керувати своїми діями, то такі дії не визнаються кримінальним правопорушенням.

Водночас якщо особа діяла під психічним примусом або під фізичним примусом, але все ж зберігала можливість контролювати свої дії, суд оцінюватиме обставини справи з урахуванням положень статті 39 КК України — «Крайня необхідність».

Під час розгляду таких справ суд враховує характер примусу, реальність погроз, ступінь небезпеки, можливість уникнути ситуації та інші обставини події.

Доказами у подібних справах можуть бути листування, відеозаписи, показання свідків, медичні документи та інші підтвердження фізичного або психологічного тиску.

Кожну ситуацію оцінюють індивідуально відповідно до вимог законодавства України.

суд мінюст Міністерство юстиції України

