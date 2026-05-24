В Киеве после массированной атаки РФ зафиксировали ухудшение качества воздуха

10:34, 24 мая 2026
В нескольких районах столицы зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе после массированных воздушных ударов РФ.
Фото: suspilne.media
«Киевский городской ЦКПХ МОЗ» обнародовал результаты мониторинга качества воздуха в Киеве по состоянию на 24 мая.

Превышение показателей в некоторых районах столицы вызвано последствиями массированных воздушных ударов врага по Киеву.

В частности, на улице Григоровича-Барского зафиксировали:

  • диоксид азота — 2,3 мг/куб. м;
  • оксид углерода — 0,7 мг/куб. м;
  • ангидрид сернистый — 0,8 мг/куб. м.

Там сообщили о превышении уровня сернистого ангидрида в 1,6 раза, а концентрация диоксида азота находится на грани предельно допустимой концентрации.

Также превышение выявили на улице Щербаковского:

  • диоксид азота — 0,26 мг/куб. м;
  • оксид углерода — 3,7 мг/куб. м;
  • ангидрид сернистый — 0,62 мг/куб. м.

В районах Вокзальной площади и улицы Данькевича все показатели остаются в пределах нормы.

Медики рекомендуют киевлянам:

  • оставаться в помещениях и закрывать окна и двери;
  • использовать очистители воздуха или кондиционеры;
  • на улице пользоваться масками или респираторами;
  • избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
  • пить больше воды и следить за самочувствием;
  • в случае ухудшения состояния обращаться к врачу.

