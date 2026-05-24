В Киеве после массированной атаки РФ зафиксировали ухудшение качества воздуха
«Киевский городской ЦКПХ МОЗ» обнародовал результаты мониторинга качества воздуха в Киеве по состоянию на 24 мая.
Превышение показателей в некоторых районах столицы вызвано последствиями массированных воздушных ударов врага по Киеву.
В частности, на улице Григоровича-Барского зафиксировали:
- диоксид азота — 2,3 мг/куб. м;
- оксид углерода — 0,7 мг/куб. м;
- ангидрид сернистый — 0,8 мг/куб. м.
Там сообщили о превышении уровня сернистого ангидрида в 1,6 раза, а концентрация диоксида азота находится на грани предельно допустимой концентрации.
Также превышение выявили на улице Щербаковского:
- диоксид азота — 0,26 мг/куб. м;
- оксид углерода — 3,7 мг/куб. м;
- ангидрид сернистый — 0,62 мг/куб. м.
В районах Вокзальной площади и улицы Данькевича все показатели остаются в пределах нормы.
Медики рекомендуют киевлянам:
- оставаться в помещениях и закрывать окна и двери;
- использовать очистители воздуха или кондиционеры;
- на улице пользоваться масками или респираторами;
- избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
- пить больше воды и следить за самочувствием;
- в случае ухудшения состояния обращаться к врачу.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.