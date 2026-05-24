У Києві після масованої атаки РФ зафіксували погіршення якості повітря
«Київський міський ЦКПХ МОЗ» оприлюднив результати моніторингу якості повітря у Києві станом на 24 травня.
Перевищення показників у деяких районах столиці викликано наслідками масованих повітряних ударів ворога по Києву.
Зокрема, на вулиці Григоровича-Барського зафіксували:
- діоксид азоту — 2,3 мг/куб. м;
- оксид вуглецю — 0,7 мг/куб. м;
- ангідрид сірчистий — 0,8 мг/куб. м.
Там повідомили про перевищення рівня ангідриду сірчистого у 1,6 раза, а концентрація діоксиду азоту перебуває на межі гранично допустимої концентрації.
Також перевищення виявили на вулиці Щербаківського:
- діоксид азоту — 0,26 мг/куб. м;
- оксид вуглецю — 3,7 мг/куб. м;
- ангідрид сірчистий — 0,62 мг/куб. м.
У районах площі Вокзальної та вулиці Данькевича всі показники залишаються в межах норми.
Медики рекомендують киянам:
- залишатися у приміщеннях та зачиняти вікна і двері;
- використовувати очищувачі повітря або кондиціонери;
- на вулиці користуватися масками чи респіраторами;
- уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
- пити більше води та стежити за самопочуттям;
- у разі погіршення стану звертатися до лікаря.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.