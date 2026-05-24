  1. В Україні

У Києві після масованої атаки РФ зафіксували погіршення якості повітря

10:34, 24 травня 2026
У кількох районах столиці зафіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі після масованих повітряних ударів РФ.
Фото: suspilne.media
«Київський міський ЦКПХ МОЗ» оприлюднив результати моніторингу якості повітря у Києві станом на 24 травня.

Перевищення показників у деяких районах столиці викликано наслідками масованих повітряних ударів ворога по Києву.

Зокрема, на вулиці Григоровича-Барського зафіксували:

  • діоксид азоту — 2,3 мг/куб. м;
  • оксид вуглецю — 0,7 мг/куб. м;
  • ангідрид сірчистий — 0,8 мг/куб. м.

Там повідомили про перевищення рівня ангідриду сірчистого у 1,6 раза, а концентрація діоксиду азоту перебуває на межі гранично допустимої концентрації.

Також перевищення виявили на вулиці Щербаківського:

  • діоксид азоту — 0,26 мг/куб. м;
  • оксид вуглецю — 3,7 мг/куб. м;
  • ангідрид сірчистий — 0,62 мг/куб. м.

У районах площі Вокзальної та вулиці Данькевича всі показники залишаються в межах норми.

Медики рекомендують киянам:

  • залишатися у приміщеннях та зачиняти вікна і двері;
  • використовувати очищувачі повітря або кондиціонери;
  • на вулиці користуватися масками чи респіраторами;
  • уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
  • пити більше води та стежити за самопочуттям;
  • у разі погіршення стану звертатися до лікаря.

