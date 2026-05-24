На Подоле в Киеве задержали мужчину, который обворовывал поврежденные квартиры во время российской атаки

Подозреваемого задержали на Подоле при попытке очередного проникновения в жилье, поврежденное в результате атаки РФ.

Полиция Киева задержала мужчину, которого подозревают в кражах из квартир, поврежденных в результате российского ракетного обстрела. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным правоохранителей, в результате ночного ракетного удара по переулку Хорива в Киеве были повреждены жилые дома, в квартирах взрывной волной выбило окна и двери. Пока жильцы находились в укрытиях, злоумышленник пользовался ситуацией и проникал в поврежденные помещения, откуда похищал личные вещи.

В полицию обратилась одна из пострадавших женщин, которая сообщила о краже имущества. Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его непосредственно в одной из квартир, где он пытался совершить очередную кражу.

Задержанным оказался 29-летний мужчина, который находился в розыске за совершение имущественного преступления в другой области. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Подольского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

