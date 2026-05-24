На Подолі в Києві затримали чоловіка, який обкрадав пошкоджені квартири під час російської атаки

Підозрюваного затримали на Подолі під час спроби чергового проникнення до житла, пошкодженого внаслідок атаки РФ.

Фото: Поліція Києва

Поліція Києва затримала чоловіка, якого підозрюють у крадіжках із квартир, пошкоджених унаслідок російського ракетного обстрілу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, унаслідок нічного ракетного удару по провулку Хорива в Києві були пошкоджені житлові будинки, у квартирах вибуховою хвилею вибило вікна та двері. Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник користувався ситуацією та проникав до пошкоджених помешкань, звідки викрадав особисті речі.

До поліції звернулася одна з постраждалих жінок, яка повідомила про крадіжку майна. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку.

Затриманим виявився 29-річний чоловік, який перебував у розшуку за вчинення майнового злочину в іншій області. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

