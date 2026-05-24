Запретить подработку не получится: может ли работник с нефиксированным временем иметь другую работу

Работники с нефиксированным рабочим временем могут официально совмещать несколько мест работы одновременно.

Работники, которые работают по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, могут официально совмещать несколько мест работы одновременно. Украинское трудовое законодательство прямо запрещает работодателям ограничивать таких работников в праве заключать другие трудовые договоры или устанавливать соответствующие запреты в контрактах.

Работники, которые заключили трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, имеют право одновременно работать и по другим трудовым договорам. Работодатель не может запрещать или препятствовать такой работе.

Как указано в законодательстве, работник имеет право реализовывать свои способности к продуктивному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях или организациях, если иное не предусмотрено законом, коллективным договором или соглашением сторон.

В соответствии со статьей 21-1 Кодекса законов о труде Украины работодатель не имеет права запрещать или ограничивать работника, который работает по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, в выполнении работы по другим трудовым договорам.

Также в таких трудовых договорах запрещается устанавливать условия, которые ограничивали бы право работника работать у других работодателей.

