Заборонити підробіток не вийде: чи може працівник із нефіксованим часом мати іншу роботу
18:33, 24 травня 2026
Працівники, які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, можуть офіційно поєднувати кілька місць роботи одночасно. Українське трудове законодавство прямо забороняє роботодавцям обмежувати таких працівників у праві укладати інші трудові договори або встановлювати відповідні заборони у контрактах.