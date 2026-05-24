  В Україні

Заборонити підробіток не вийде: чи може працівник із нефіксованим часом мати іншу роботу

18:33, 24 травня 2026
Працівники з нефіксованим робочим часом можуть офіційно поєднувати кілька місць роботи одночасно.
Працівники, які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, можуть офіційно поєднувати кілька місць роботи одночасно. Українське трудове законодавство прямо забороняє роботодавцям обмежувати таких працівників у праві укладати інші трудові договори або встановлювати відповідні заборони у контрактах.

Працівники, які уклали трудовий договір з нефіксованим робочим часом, мають право одночасно працювати й за іншими трудовими договорами. Роботодавець не може забороняти або перешкоджати такій роботі.

Як зазначено у законодавстві, працівник має право реалізовувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах чи організаціях, якщо інше не передбачено законом, колективним договором або угодою сторін.

Відповідно до статті 21-1 Кодексу законів про працю України, роботодавець не має права забороняти чи обмежувати працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, у виконанні роботи за іншими трудовими договорами.

Також у таких трудових договорах заборонено встановлювати умови, які б обмежували право працівника працювати в інших роботодавців.

