В ПФ назвали очередность и приоритетность при подаче сведений о трудовой деятельности

Законом Украины от 05.02.2021 №1217-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» внесены изменения в законодательные акты Украины и установлено, что учет трудовой деятельности работника осуществляется в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Как сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области, включение Пенсионным фондом Украины в реестр застрахованных лиц отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников осуществляется в течение пяти лет со дня вступления в силу Закона №1217-ІХ на основании сведений, поданных страхователем или застрахованным лицом в порядке и сроки, установленные действующими законодательными и нормативными документами.

Вопрос очередности подачи сведений о трудовой деятельности работников, физических лиц — предпринимателей и физических лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно, регулируется Постановлением правления Пенсионного фонда Украины «О порядке и очередности подачи сведений для создания электронных трудовых книжек» от 01.06.2022 №8-3 (с изменениями) (далее — Постановление).

Сведения для формирования электронной трудовой книжки подаются как работодателями (страхователями), так и работниками (застрахованными лицами), в электронной форме, с использованием соответствующего сервиса на вебпортале электронных услуг.

Также сведения о трудовой деятельности работник может подать лично, обратившись в ближайший территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Документы, содержащие информацию о трудовой деятельности работников:

- трудовая книжка,

- справки, подтверждающие периоды работы,

- копии приказов о приеме, переводе или увольнении,

- другие документы о стаже: документы об образовании (с приложениями), свидетельство о рождении ребенка, военный билет и т.д.

В соответствии с п. 2 Постановления установлена очередность подачи сведений о трудовой деятельности:

- в первую очередь подаются сведения о трудовой деятельности лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 2 и менее лет;

- во вторую очередь подаются документы о приобретенном стаже других работников.

Подача документов о стаже для формирования электронной трудовой книжки является обязательной как для работодателей, так и для работников, с учетом приоритета для лиц предпенсионного возраста.

При этом гражданам, которые уже получают пенсию по возрасту (пенсионерам), подавать трудовую книжку или другие документы о трудовой деятельности не обязательно, в связи с тем, что стаж уже был учтен при назначении пенсии.

