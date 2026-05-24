  1. В Україні

У ПФ назвали черговість та пріоритетність при поданні відомостей про трудову діяльність

19:17, 24 травня 2026
Питання черговості подання відомостей про трудову діяльність працівників, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно регулюється Постановою правління ПФ.
Законом України від 05.02.2021 №1217-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» внесено зміни до законодавчих актів України та встановлено, що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області, включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом №1217-ІХ на підставі відомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою у порядку та строки, встановлені чинними законодавчими та нормативними документами.

Питання черговості подання відомостей про трудову діяльність працівників, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно регулюється Постановою правління Пенсійного фонду України “Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок” від 01.06.2022 №8-3 (із змінами) (далі – Постанова).

Відомості для формування електронної трудової книжки подаються як роботодавцями (страхувальниками), так і працівниками (застрахованими особами), в електронній формі, за використанням відповідного сервісу на вебпорталі електронних послуг. 

Також, відомості про трудову діяльність працівник може подати особисто, звернувшись до найближчого територіального органу Пенсійного фонду України.

Документи, що містять інформацію про трудову діяльність працівників:

     - трудова книжка,

     - довідки, що підтверджують періоди роботи,

     - копії наказів про прийняття, переведення або звільнення,

     - інші документи про стаж: документи про освіту (з додатками), свідоцтво про народження дитини, військовий квиток тощо.

Відповідно до п. 2 Постанови, встановлена черговість подання відомостей про трудову діяльність:

     - першочергово подаються відомості про трудову діяльність осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 2 і менше років;

     - в другу чергу подаються документи про набутий стаж інших працівників.

Подання документів про стаж для формування електронної трудової книжки є обов’язковим як для роботодавців, так і для працівників, з урахуванням пріоритету для осіб передпенсійного віку.

При цьому, громадянам, які вже отримують пенсію за віком (пенсіонерам) подавати трудову книжку або інші документи про трудову діяльність не обов’язково, у зв’язку з тим, що стаж вже був врахований при призначенні пенсії.

Пенсійний фонд трудова книжка

