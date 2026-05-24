ТЦК требовал ограничить право военнообязанного на управление автомобилем, поскольку тот не прошел повторную медицинскую комиссию — на чью сторону встал суд

19:40, 24 мая 2026
Лебединский районный суд отказал в временном ограничении права военнообязанного на управление транспортными средствами.
Лебединский районный суд Сумской области рассмотрел административное дело по иску территориального центра комплектования и социальной поддержки о временном ограничении гражданина в праве управления транспортными средствами во время мобилизации.

Обстоятельства дела №950/749/26

Истец обратился в суд с требованием временно ограничить ответчика в праве управления транспортными средствами до выполнения им обязанностей по требованию территориального центра комплектования и социальной поддержки от 16 февраля 2026 года № 2/492.

Исковые требования обоснованы тем, что ответчик является военнообязанным, состоит на воинском учете и был признан негодящим в мирное время, ограниченно годным в военное время. Согласно положениям Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» он был обязан до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр для определения годности к военной службе, однако этого не сделал.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки направил требование о выполнении обязанности, однако оно не было вручено ответчику и возвращено с отметкой об истечении срока хранения. Меры по административному задержанию и доставке ответчика полицией оказались безуспешными.

Решение суда

Суд отказал в удовлетворении иска ТЦК и СП.

Суд установил, что истцом не доказано неисполнение ответчиком обязанностей, предусмотренных частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности неявки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, указанный в полученной повестке, поскольку такая повестка ответчику не направлялась.

При таких обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

Решение может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд в течение пятнадцати дней со дня его оглашения.

