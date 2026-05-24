  1. В Україні

ТЦК вимагав обмежити у праві керування авто військовозобов’язаного, бо той не пройшов повторно ВЛК – на чий бік став суд

19:40, 24 травня 2026
Лебединський районний суд відмовив у тимчасовому обмеженні військовозобов’язаного у праві керування транспортними засобами.
Лебединський районний суд Сумської області розглянув адміністративну справу за позовом територіального центру комплектування та соціальної підтримки про тимчасове обмеження громадянина у праві керування транспортними засобами під час мобілізації.

Обставини справи №950/749/26

Позивач звернувся до суду з вимогою тимчасово обмежити відповідача у праві керування транспортними засобами до виконання ним обов’язків за вимогою територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 16 лютого 2026 року № 2/492.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач є військовозобов’язаним, перебуває на військовому обліку та був визнаний непридатним у мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Згідно з положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» він зобов’язаний був до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби, однак цього не зробив.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки направляв вимогу про виконання обов’язку, проте вона не була вручена відповідачу та повернута з відміткою про закінчення терміну зберігання. Заходи щодо адміністративного затримання та доставлення відповідача поліцією були безуспішними.

Що вирішив суд

Суд відмовив у задоволенні позову ТЦК та СП.

Суд встановив, що позивачем не доведено невиконання відповідачем обов’язків, передбачених частиною третьою статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема неявки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, зазначений в отриманій повістці, оскільки така повістка відповідачу не направлялася.

За таких обставин позов не підлягає задоволенню.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду протягом п’ятнадцяти днів з дня його проголошення.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

