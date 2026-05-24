Как распределяются выплаты военнослужащим в случае плена – разъяснение
С февраля прошлого года военные имеют право самостоятельно определять порядок выплаты своего денежного обеспечения на случай плена или пропажи без вести. Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП.
Для оформления такого распоряжения необходимо:
- Составить личное распоряжение;
- Заверить подпись у командира или нотариуса;
- Передать документ для приложения к личному делу.
Военнослужащий имеет право в любое время изменить или отменить это распоряжение.
Если соответствующего документа нет, семья получает 50% причитающихся выплат, а остальные 50% временно хранятся государством до возвращения военнослужащего.
В ТЦК отмечают, что такая процедура дает возможность заранее позаботиться о финансовой поддержке близких и определить распределение выплат на случай непредвиденных обстоятельств.
