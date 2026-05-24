Как распределяются выплаты военнослужащим в случае плена – разъяснение

Военнослужащие могут заранее определить, кому и в каких долях будет выплачиваться их денежное довольствие в случае плена или пропажи без вести.

С февраля прошлого года военные имеют право самостоятельно определять порядок выплаты своего денежного обеспечения на случай плена или пропажи без вести. Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП.

Для оформления такого распоряжения необходимо:

Составить личное распоряжение; Заверить подпись у командира или нотариуса; Передать документ для приложения к личному делу.

Военнослужащий имеет право в любое время изменить или отменить это распоряжение.

Если соответствующего документа нет, семья получает 50% причитающихся выплат, а остальные 50% временно хранятся государством до возвращения военнослужащего.

В ТЦК отмечают, что такая процедура дает возможность заранее позаботиться о финансовой поддержке близких и определить распределение выплат на случай непредвиденных обстоятельств.

