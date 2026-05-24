  1. В Україні

Як розподіляються виплати військових у разі полону – пояснення

19:52, 24 травня 2026
Військовослужбовці можуть заздалегідь визначити, кому та в яких частках виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісти.
Із лютого минулого року військові мають право самостійно визначати порядок виплати свого грошового забезпечення на випадок полону або зникнення безвісти. Про це повідомили в Сумському обласному ТЦК та СП.

Для оформлення такого розпорядження необхідно:

  1. Скласти особисте розпорядження;
  2. Засвідчити підпис у командира або нотаріуса;
  3. Передати документ для долучення до особової справи.

Військовослужбовець має право у будь-який час змінити або скасувати це розпорядження.

Якщо відповідного документа немає, родина отримує 50% належних виплат, а решта 50% тимчасово зберігається державою до повернення військовослужбовця.

У ТЦК зазначають, що така процедура дає можливість завчасно подбати про фінансову підтримку близьких та визначити розподіл виплат на випадок непередбачуваних обставин.

