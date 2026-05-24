Як розподіляються виплати військових у разі полону – пояснення
Із лютого минулого року військові мають право самостійно визначати порядок виплати свого грошового забезпечення на випадок полону або зникнення безвісти. Про це повідомили в Сумському обласному ТЦК та СП.
Для оформлення такого розпорядження необхідно:
- Скласти особисте розпорядження;
- Засвідчити підпис у командира або нотаріуса;
- Передати документ для долучення до особової справи.
Військовослужбовець має право у будь-який час змінити або скасувати це розпорядження.
Якщо відповідного документа немає, родина отримує 50% належних виплат, а решта 50% тимчасово зберігається державою до повернення військовослужбовця.
У ТЦК зазначають, що така процедура дає можливість завчасно подбати про фінансову підтримку близьких та визначити розподіл виплат на випадок непередбачуваних обставин.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.