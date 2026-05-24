  В Украине

Здание НБУ получило повреждения во время массированной атаки на Киев — Андрей Пышный

20:24, 24 мая 2026
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что сотрудники не пострадали, а учреждения банковской системы работают в штатном режиме.
В ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев за последнее время, применив баллистические ракеты и ударные дроны. В результате обстрела здание Национального банка Украины получило незначительные повреждения. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, здание Национального банка «немного ощутило последствия ночной атаки», однако детали не разглашаются. Он отметил, что команда уже работает над ликвидацией последствий и устранением повреждений.

Пышный подчеркнул, что все сотрудники банка не пострадали, а учреждение планируют открыть в обычном режиме на следующий рабочий день.

Также он сообщил, что поступают данные о повреждениях зданий и отделений ряда банков, однако, по предварительной информации, жертв нет, а работа системы финансовых учреждений будет обеспечена при любых условиях.

Отдельно глава НБУ выразил соболезнования семьям погибших в результате атак и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Мы выстоим и победим», — подытожил Андрей Пышный.

