Будівля НБУ зазнала пошкоджень під час масованої атаки на Київ — Андрій Пишний

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що співробітники не постраждали, а установи банківської системи працюють у штатному режимі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ за останній час, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. Внаслідок обстрілу будівля Національного банку України зазнала незначних пошкоджень. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, будівля Національного банку «трохи відчула наслідки нічної атаки», однак деталі не розголошуються. Він зазначив, що команда вже працює над ліквідацією наслідків і відновленням пошкоджень.

Пишний наголосив, що всі співробітники банку не постраждали, а установу планують відкрити у звичайному режимі наступного робочого дня.

Також він повідомив, що надходять дані про пошкодження будівель і відділень низки банків, однак, за попередньою інформацією, жертв немає, а роботу системи фінансових установ буде забезпечено за будь-яких умов.

Окремо очільник НБУ висловив співчуття родинам загиблих унаслідок атак та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

«Вистоїмо і переможемо», — підсумував Андрій Пишний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.