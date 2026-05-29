Пенсии после индексации 2026: кому гарантировали минимальные выплаты 4050 грн и 4213 грн

14:11, 29 мая 2026
Пенсии в Украине после индексации выросли для миллионов граждан: обновлены минимальные выплаты для пенсионеров по возрасту, людей с необходимым страховым стажем и лиц с инвалидностью из числа пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Несмотря на то, что масштабный перерасчёт пенсий в 2026 году был проведён ещё весной в соответствии с постановлением Кабинета Министров №236, вопрос размера пенсионных выплат по-прежнему остаётся актуальным для миллионов украинцев. После мартовской индексации продолжают действовать обновлённые минимальные стандарты пенсионного обеспечения и возрастные доплаты для отдельных категорий граждан.

В этом году правительство не ограничилось только индексацией пенсий. Также были пересмотрены минимальные гарантированные выплаты для ряда категорий пенсионеров. Прежде всего это касается лиц с инвалидностью, в частности пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также пожилых людей, имеющих необходимый страховой стаж.

Для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, после проведённого перерасчёта установлены новые размеры минимальных пенсий.

С 1 марта 2026 года минимальные размеры пенсионных выплат для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС составляют:

I группа инвалидности – 20 653,55 грн;

II группа инвалидности – 16 522,84 грн;

III группа инвалидности – 12 392,13 грн.

Возрастные доплаты и минимальные гарантии

Пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим полный страховой стаж (не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), государство гарантирует пенсионную выплату на уровне не менее 4 213 грн. Аналогичный минимальный размер пенсии предусмотрен и для лиц старше 80 лет при наличии полного стажа.

Для граждан в возрасте от 70 до 80 лет, выполнивших требования по страховому стажу, минимальный размер пенсионной выплаты установлен на уровне 4 050 грн.

Также определены гарантии для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет с неполным страховым стажем. Если мужчина имеет не менее 25 лет стажа, а женщина — не менее 20 лет, размер их пенсии не может быть ниже 4 050 грн.

