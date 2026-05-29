Пенсії після індексації 2026: кому гарантували мінімальні виплати 4 050 грн та 4 213 грн

Пенсії в Україні після індексації зросли для мільйонів громадян: оновлено мінімальні виплати для пенсіонерів за віком, людей із необхідним страховим стажем та осіб з інвалідністю з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Фото: freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Попри те, що масштабний перерахунок пенсій у 2026 році було проведено ще навесні відповідно до постанови Кабінету Міністрів №236, питання розміру пенсійних виплат і надалі залишається важливим для мільйонів українців. Після березневої індексації продовжують діяти оновлені мінімальні стандарти пенсійного забезпечення та вікові доплати для окремих категорій громадян.

Цього року уряд не обмежився лише індексацією пенсій. Також було переглянуто мінімальні гарантовані виплати для низки категорій пенсіонерів. Насамперед це стосується осіб з інвалідністю, зокрема тих, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також людей похилого віку, які мають необхідний страховий стаж.

Для громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, після проведеного перерахунку встановлено нові розміри мінімальних пенсій.

З 1 березня 2026 року мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становлять:

І група інвалідності – 20 653,55 грн;

ІІ група інвалідності – 16 522,84 грн;

ІІІ група інвалідності – 12 392,13 грн.

Вікові доплати та мінімальні гарантії

Пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж (не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), держава гарантує пенсійну виплату на рівні щонайменше 4 213 грн. Аналогічний мінімальний розмір пенсії передбачений і для осіб віком від 80 років за наявності повного стажу.

Для громадян віком від 70 до 80 років, які виконали вимоги щодо страхового стажу, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлено на рівні 4 050 грн.

Також визначено гарантії для пенсіонерів віком від 75 до 80 років із неповним страховим стажем. Якщо чоловік має не менше 25 років стажу, а жінка — щонайменше 20 років, розмір їхньої пенсії не може бути нижчим за 4 050 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.