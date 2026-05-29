Сергей Марченко и Александр Завитневич вошли в состав Ставки Верховного Главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №445/2026 о внесении изменений в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.
Соответствующий документ издан на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об обороне Украины».
Так, в состав Ставки Верховного Главнокомандующего введены председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и министр финансов Сергей Марченко.
Изменения внесены в порядке частичного изменения статьи 2 указа Президента от 24 февраля 2022 года №72/2022 «Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего».
