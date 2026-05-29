Сергей Марченко и Александр Завитневич вошли в состав Ставки Верховного Главнокомандующего

В состав Ставки Верховного Главнокомандующего включили министра финансов и председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №445/2026 о внесении изменений в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Соответствующий документ издан на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об обороне Украины».

Так, в состав Ставки Верховного Главнокомандующего введены председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и министр финансов Сергей Марченко.

Изменения внесены в порядке частичного изменения статьи 2 указа Президента от 24 февраля 2022 года №72/2022 «Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего».

