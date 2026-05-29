  1. В Украине

Сергей Марченко и Александр Завитневич вошли в состав Ставки Верховного Главнокомандующего

15:26, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В состав Ставки Верховного Главнокомандующего включили министра финансов и председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности.
Сергей Марченко и Александр Завитневич вошли в состав Ставки Верховного Главнокомандующего
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №445/2026 о внесении изменений в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующий документ издан на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об обороне Украины».

Так, в состав Ставки Верховного Главнокомандующего введены председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и министр финансов Сергей Марченко.

Изменения внесены в порядке частичного изменения статьи 2 указа Президента от 24 февраля 2022 года №72/2022 «Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Парламент указ Минфин Владимир Зеленский Сергей Марченко Ставка Верховного главнокомандующего

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Авто, изъятое на нужды ВСУ, невозможно вернуть до конца войны — что говорят суды

При изъятии имущества на нужды ВСУ возврат реквизированных активов почти не применяется, тогда как основным способом защиты становится взыскание компенсации.

ВСП отстранил судью Большой Палаты Верховного Суда Жанну Еленину на время досудебного расследования

Жанна Еленина, судья Верховного Суда, отстранена от осуществления правосудия по решению Высшего совета правосудия: это временная процессуальная мера, которая применяется в связи с уголовным преследованием.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]