Сергій Марченко та Олександр Завітневич увійшли до Ставки Верховного Головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №445/2026 про внесення змін до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача.
Відповідний документ видано на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України».
Так, до складу Ставки Верховного Головнокомандувача введено голову Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича та міністра фінансів Сергія Марченка.
Зміни внесено на часткову зміну статті 2 указу Президента від 24 лютого 2022 року №72/2022 «Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача».
