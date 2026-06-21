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Магазин и кафе в одном здании: когда бизнесу придется оформлять две алкогольные лицензии

12:41, 21 июня 2026
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Наличие нескольких торговых объектов по одному адресу не всегда позволяет ограничиться одной лицензией на продажу алкоголя.
Магазин и кафе в одном здании: когда бизнесу придется оформлять две алкогольные лицензии
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Субъекты хозяйствования, которые продают алкогольные напитки через несколько торговых объектов даже в одном здании, должны учитывать особенности лицензирования. Если магазин, кафетерий, буфет или ресторан зарегистрированы как отдельные объекты налогообложения и осуществляют самостоятельную продажу алкогольных напитков, для каждого из них необходимо получать отдельную лицензию.

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Когда нужна отдельная лицензия на продажу алкоголя

В налоговой службе напомнили, что в соответствии с пунктом 51 части первой статьи 1 Закона Украины от 18 июня 2024 года №3817-ІХ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» местом розничной торговли считается место реализации товаров в одном торговом помещении (здании), где проводятся расчетные операции, либо место, с которого осуществляется отгрузка товаров для дальнейшей доставки конечным потребителям.

Расчетные операции в таком месте должны проводиться через зарегистрированные и переведенные в фискальный режим работы РРО или ПРРО с формированием соответствующих расчетных документов. В предусмотренных законодательством случаях могут использоваться расчетные книжки, в которых фиксируется выручка от продажи алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

Кроме того, торговая площадь места розничной торговли алкогольными напитками (за исключением пива, сидра, перри без добавления спирта и отдельных натуральных сброженных напитков с содержанием спирта не более 8,5%) должна составлять не менее 20 квадратных метров.

Что считается торговым объектом

Налоговики также ссылаются на Классификатор зданий и сооружений НК 018:2023, утвержденный приказом Министерства экономики Украины от 16 мая 2023 года №3573, согласно которому здания являются крытыми сооружениями, которые могут использоваться отдельно и предназначены для пребывания людей, размещения оборудования, животных, растений или имущества.

В то же время Национальный стандарт Украины ДСТУ 4303:2004 определяет:

  • торговый объект как имущественный комплекс или специально оборудованное помещение для осуществления торговой деятельности;
  • магазин как объект розничной торговли для продажи товаров конечным потребителям;
  • торговую площадь как совокупность площадей торговых залов, помещений приема и выдачи заказов, кафетериев и зон предоставления услуг покупателям;
  • торговый зал как помещение для демонстрации товаров, обслуживания покупателей и размещения кассовых узлов.

Какие требования устанавливает Закон №3817

В соответствии со статьей 16 Закона №3817 розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин), а для малых производителей винодельческой продукции — алкогольными напитками без добавления спирта, может осуществляться только при наличии лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками.

Также статья 34 Закона №3817 предусматривает, что Единый реестр лицензиатов содержит, в частности, информацию о:

  • адресах мест розничной торговли и идентификаторах объектов налогообложения;
  • местах розничной торговли;
  • перечне фискальных номеров РРО, ПРРО, книг учета расчетных операций и расчетных книжек, используемых в соответствующем месте торговли.

Сколько будет стоить лицензия и как ее оплачивают

В ГНС отметили, что согласно статье 52 Закона №3817 плата за лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками устанавливается за каждый отдельный РРО или ПРРО, зарегистрированный по адресу места торговли.

Поэтому если субъект хозяйствования имеет магазин и кафетерий (буфет, ресторан и т.д.), которые расположены в одном здании, но находятся в отдельных помещениях, зарегистрированы как отдельные объекты налогообложения и в каждом из них осуществляется продажа алкогольных напитков, такие объекты считаются отдельными местами розничной торговли.

В таком случае для каждого объекта необходимо получить отдельную лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками.

При этом плата за лицензию взимается за каждый отдельный РРО или ПРРО, который используется в соответствующем месте торговли.

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