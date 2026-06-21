Полицейским выдадут новые жетоны: на них укажут группу крови, звание и личный номер

Новый жетон будут изготавливать из нержавеющей стали, а после увольнения полицейского он будет храниться в его личном деле.

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Кабмин обновил перечень предметов форменной одежды полицейских, дополнив его новым элементом — идентификационным жетоном.

Постановление детализирует внешний вид жетона, его размеры, информацию, которая будет на нем размещаться, а также технические характеристики изготовления.

Нововведение призвано унифицировать порядок идентификации полицейских при исполнении служебных обязанностей и закрепить единый стандарт для всей Национальной полиции.

Кабмин внес изменения в описание форменной одежды полицейских

Правительственным постановлением внесены изменения в описание и образцы предметов форменной одежды полицейских, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2015 года №823 «О форменной одежде полицейских».

Документом описание и образцы предметов форменной одежды дополнены новым разделом — «Жетон идентификационный».

Как будет выглядеть новый идентификационный жетон полицейского

Согласно утвержденному описанию, идентификационный жетон будет изготавливаться из нержавеющей стали в виде прямоугольника размером 45 × 26 миллиметров. Его углы будут закругленными.

На лицевой стороне жетона посередине будет размещаться перфорированная линия, по которой его можно будет разделить на две одинаковые части с целью крепления на шнурке (цепочке) для ношения на шее.

После увольнения полицейского жетон будет храниться в его архивном личном деле.

Какая информация будет содержаться на жетоне

На лицевой стороне жетона будут нанесены:

надпись «Украина»;

«Национальная полиция»;

индивидуальный номер полицейского, закрепленный за ним.

На обратной стороне будут указываться:

индивидуальный номер полицейского;

специальное звание полицейского, написанное буквами и римскими цифрами;

группа крови и резус-фактор.

В утвержденном описании приведен пример такой записи: «Украина», «Национальная полиция», индивидуальный номер, специальное звание и обозначение группы крови и резус-фактора.

Технические характеристики жетона

Постановлением также определены технические параметры нанесения информации на жетон:

ширина обводки шрифта — 0,4 миллиметра;

глубина обводки шрифта — до 0,2 миллиметра;

высота шрифта — 2,2 миллиметра;

глубина перфорированной линии — 0,3 миллиметра.

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