Полицейским выдадут новые жетоны: на них укажут группу крови, звание и личный номер
Кабмин обновил перечень предметов форменной одежды полицейских, дополнив его новым элементом — идентификационным жетоном.
Постановление детализирует внешний вид жетона, его размеры, информацию, которая будет на нем размещаться, а также технические характеристики изготовления.
Нововведение призвано унифицировать порядок идентификации полицейских при исполнении служебных обязанностей и закрепить единый стандарт для всей Национальной полиции.
Кабмин внес изменения в описание форменной одежды полицейских
Правительственным постановлением внесены изменения в описание и образцы предметов форменной одежды полицейских, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2015 года №823 «О форменной одежде полицейских».
Документом описание и образцы предметов форменной одежды дополнены новым разделом — «Жетон идентификационный».
Как будет выглядеть новый идентификационный жетон полицейского
Согласно утвержденному описанию, идентификационный жетон будет изготавливаться из нержавеющей стали в виде прямоугольника размером 45 × 26 миллиметров. Его углы будут закругленными.
На лицевой стороне жетона посередине будет размещаться перфорированная линия, по которой его можно будет разделить на две одинаковые части с целью крепления на шнурке (цепочке) для ношения на шее.
После увольнения полицейского жетон будет храниться в его архивном личном деле.
Какая информация будет содержаться на жетоне
На лицевой стороне жетона будут нанесены:
- надпись «Украина»;
- «Национальная полиция»;
- индивидуальный номер полицейского, закрепленный за ним.
На обратной стороне будут указываться:
- индивидуальный номер полицейского;
- специальное звание полицейского, написанное буквами и римскими цифрами;
- группа крови и резус-фактор.
В утвержденном описании приведен пример такой записи: «Украина», «Национальная полиция», индивидуальный номер, специальное звание и обозначение группы крови и резус-фактора.
Технические характеристики жетона
Постановлением также определены технические параметры нанесения информации на жетон:
- ширина обводки шрифта — 0,4 миллиметра;
- глубина обводки шрифта — до 0,2 миллиметра;
- высота шрифта — 2,2 миллиметра;
- глубина перфорированной линии — 0,3 миллиметра.
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