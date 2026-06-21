Отец троих детей с отсрочкой проиграл суд против ТЦК: штраф в 17 тысяч гривен оставили в силе

Апелляционный суд признал законным штраф за неявку в ТЦК, хотя мужчина утверждал, что не получал повестку.

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Восьмой апелляционный административный суд подтвердил законность штрафа в размере 17 тысяч гривен, наложенного на военнообязанного за неявку в ТЦК и СП по вызову для уточнения военно-учетных данных. Суд пришел к выводу, что отсрочка от призыва во время мобилизации не освобождает лицо от выполнения обязанностей воинского учета. Также суд признал, что отметка почтового оператора об отсутствии адресата по указанному адресу может быть надлежащим подтверждением уведомления военнообязанного о вызове в ТЦК и СП в соответствии с Порядком проведения призыва во время мобилизации.

Обстоятельства дела

Военнообязанный обратился в суд с требованием отменить постановление начальника ТЦК и СП, которым его привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУоАП и оштрафовали на 17 тысяч гривен. Основанием для привлечения к ответственности стала неявка по повестке для уточнения учетных данных в период особого периода.

Из материалов дела следует, что повестка была сформирована через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения по адресу проживания, который мужчина ранее указал при уточнении своих военно-учетных данных. Однако письмо было возвращено отправителю с отметкой «адресат отсутствует по указанному адресу». После этого мужчина не прибыл в ТЦК и СП и не сообщил о причинах своей неявки в установленные законом сроки.

Истец утверждал, что не был надлежащим образом уведомлен о вызове в ТЦК и СП и не получал повестку. Кроме того, он ссылался на то, что имеет отсрочку от призыва во время мобилизации в связи с содержанием троих несовершеннолетних детей. По его мнению, при таких обстоятельствах в его действиях отсутствовал состав административного правонарушения.

Любешовский районный суд Волынской области отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с таким решением, мужчина подал апелляционную жалобу.

Выводы апелляционного суда

Коллегия судей указала, что законодательство возлагает на военнообязанных обязанность являться по вызову ТЦК и СП для уточнения персональных и военно-учетных данных, прохождения медицинского осмотра и выполнения иных мероприятий воинского учета. Такие обязанности предусмотрены Законом «О воинской обязанности и военной службе», Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров №560.

Отдельно суд проанализировал порядок направления повесток по почте. Коллегия обратила внимание, что пункт 41 Порядка №560 прямо определяет случаи, когда лицо считается надлежащим образом уведомленным о вызове в ТЦК и СП. Одним из таких случаев является проставление почтовым оператором отметки об отсутствии лица по адресу места проживания, который оно сообщило ТЦК и СП либо который является его зарегистрированным местом проживания.

Суд установил, что повестка была оформлена в соответствии с требованиями законодательства, содержала QR-код и все необходимые реквизиты, а почтовое отправление было направлено именно по адресу, который истец сам сообщил как место проживания. При этом никаких доказательств уважительных причин своего отсутствия по этому адресу во время доставки письма он не предоставил.

Коллегия также подчеркнула, что действующее законодательство не возлагает на ТЦК и СП обязанности проверять, уведомили ли работники почтовой связи фактически адресата о поступлении заказного письма с отметкой «Повестка ТЦК». Вместо этого возврат отправления с соответствующей отметкой почтового оператора является достаточным для подтверждения факта уведомления в понимании Порядка №560.

Почему суд отклонил довод об отсрочке

Одним из главных аргументов апеллянта было наличие отсрочки от призыва во время мобилизации как отца троих несовершеннолетних детей.

Однако апелляционный суд подчеркнул, что отсрочка от призыва не освобождает военнообязанного от выполнения обязанностей воинского учета. В частности, она не отменяет обязанность являться в ТЦК и СП по вызову для уточнения военно-учетных данных. Поэтому само по себе наличие отсрочки не исключает ответственности за нарушение правил воинского учета.

Решение суда

Восьмой апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции и пришел к выводу, что ТЦК и СП доказал факт совершения истцом административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 210-1 КУоАП.

В результате апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение Любешовского районного суда Волынской области и постановление по делу 162/160/26 о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен — без изменений. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит кассационному обжалованию.

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