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БП ВС и кассационные суды получили на рассмотрение ряд дел: какие дела передали

19:10, 8 июля 2024
Дела, которые передали на рассмотрение судебных палат, объединенных палат кассационных судов и Большой Палаты Верховного Суда.
БП ВС и кассационные суды получили на рассмотрение ряд дел: какие дела передали
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В Верховном Суде сообщили, что на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, объединенных палат и судебных палат кассационных судов в соответствии с определениями о передаче, внесенными в ЕГССР с 1 по 7 июля 2024 года, передали ряд дел.

Справи, передані на розгляд ВП ВС:

  1. Ухвалою ОП КГС ВС від 21 червня 2024 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу від висновку ВП ВС щодо визначення обізнаності контрагента з повноваженнями особи, яка підписує договір, для вирішення питання щодо визнання недійсним договору, укладеного юридичною особою з третьою особою, з підстави порушення установленого обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи.
  2. Ухвалою ОП КЦС ВС від 24 червня 2024 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу від висновку КГС ВС про те, що затвердження судом мирової угоди з одночасним припиненням провадження у справі є одноактною (нерозривною) процесуальною дією і не може розглядатися як два самостійних акти.
  3. Ухвалою КЦС ВС від 26 червня 2024 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу від висновків КГС ВС та КАС ВС щодо повноважень суду касаційної інстанції відмовити у відкритті касаційного провадження у зв’язку з необґрунтованістю скарги у випадку, коли об’єктом касаційного оскарження є постанова суду апеляційної інстанції, прийнята за результатом перегляду ухвали суду першої інстанції про залишення позову без розгляду.
  4. Ухвалою КЦС ВС від 26 червня 2024 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу від висновку ВП ВС про те, що справи про визнання протиправним розпорядження районної адміністрації про надання дозволу батькам на укладення договору застави квартири, у якій зареєстровані малолітні, та його скасування належать до адміністративної юрисдикції.
  5. Ухвалою КГС ВС від 2 липня 2024 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу від висновку ВП ВС, відповідно до якого витрати, пов’язані з розглядом справи за відсутності прямої вказівки в процесуальному законі щодо покладення таких витрат на іншу особу, можуть бути покладені за результатами вирішення спору лише на сторони такого спору.

Справи, передані на розгляд ОП КГС ВС:

  1. Ухвалою КГС ВС від 26 червня 2024 року на розгляд ОП КГС ВС передано справу для відступу від висновків КГС ВС щодо визначення територіальної підсудності справ про визнання недійсними додаткових угод та стягнення грошових коштів за договором поставки товару за місцезнаходженням позивача на підставі ч. 1 та 5 ст. 29 ГПК України, оскільки умовами договору було погоджено місце поставки товару.
  2. Ухвалою КГС ВС від 27 червня 2024 року на розгляд ОП КГС ВС передано справу для відступу від висновку КГС ВС про те, що встановлений в іншій справі (за участю тих самих сторін, за однаковим предметом спору) факт відсутності порушення відповідачем строку поставки товару, визначеного договором, не є преюдиційною обставиною, а такий висновок є правовою оцінкою.

Справи, передані на розгляд ОП КЦС ВС:

  1. Ухвалою від 20 червня 2024 року на розгляд ОП КЦС ВС передано справу для відступу від висновків КЦС ВС щодо підстав внесення змін до свідоцтва про право на спадщину та підстав визнання його недійсним.
  2. Ухвалою від 26 червня 2024 року на розгляд ОП КЦС ВС передано справу для відступу від висновку КЦС ВС про те, що в разі відчуження спадкового майна особою, яка не є спадкоємцем, або незбереження цього майна на користь добросовісного набувача, територіальна громада має право на отримання лише грошової компенсації вартості спадкової маси.

Справи, передані на розгляд судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів КАС ВС:

Ухвалою КАС ВС від 27 червня 2024 року на розгляд ПП КАС ВС передано справу для відступу від висновку КАС ВС щодо наявності у представництва нерезидента, яке не має статусу юридичної особи, адміністративної процесуальної правосуб’єктності та, як наслідок, здатності особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права, зокрема звертатися до суду з позовом.

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