Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом: видео

Британский принц Гарри совершил неанонсированный визит в Киев, во время которого призвал международное сообщество не терять из виду войну в Украине.

Как сообщает ITV News, герцог Сассекский прибыл в столицу ночным поездом из Польши. На киевском вокзале он заявил, что рад вернуться в Украину и стремится напомнить миру о вызовах, с которыми сталкивается страна.

«Хорошо снова быть в Украине. Я хочу напомнить людям во всем мире, с чем она сталкивается, и поддержать тех, кто ежедневно работает в чрезвычайно сложных условиях», — отметил принц.

Он подчеркнул, что Украина «мужественно и успешно защищает восточный фланг Европы», а также отметил важность сохранения международного внимания к этой борьбе.

Ожидается, что принц Гарри выступит на Киевской конференции по безопасности, где подчеркнет, что последствия войны будут иметь долгосрочный характер. В своей речи он также поднимет вопрос депортации украинских детей российской стороной.

Помимо участия в конференции, герцог планирует поддержать деятельность Invictus Games Foundation в Украине, а также ознакомиться с работой гуманитарной организации The Halo Trust, которая занимается разминированием территорий.

BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. pic.twitter.com/evFmkuPQS6 — Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026

