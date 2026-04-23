Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом: відео

Британський принц Гаррі здійснив неанонсований візит до Києва, під час якого закликав міжнародну спільноту не втрачати з поля зору війну в Україні.

Як повідомляє ITV News, герцог Сассекський прибув до столиці нічним поїздом із Польщі. На київському вокзалі він заявив, що радий повернутися до України та прагне нагадати світу про виклики, з якими стикається країна.

«Добре знову бути в Україні. Я хочу нагадати людям у всьому світі, з чим вона стикається, і підтримати тих, хто щодня працює в надзвичайно складних умовах», — зазначив принц.

Він підкреслив, що Україна «мужньо і успішно захищає східний фланг Європи», а також наголосив на важливості збереження міжнародної уваги до цієї боротьби.

Очікується, що принц Гаррі виступить на Київській безпековій конференції, де наголосить, що наслідки війни матимуть довготривалий характер. У своїй промові він також порушить питання депортації українських дітей російською стороною.

Крім участі в конференції, герцог планує підтримати діяльність Invictus Games Foundation в Україні, а також ознайомитися з роботою гуманітарної організації The Halo Trust, яка займається розмінуванням територій.

BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. — Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026

