Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом: відео

09:01, 23 квітня 2026
Герцог Сассекський прибув до столиці нічним поїздом із Польщі.
Британський принц Гаррі здійснив неанонсований візит до Києва, під час якого закликав міжнародну спільноту не втрачати з поля зору війну в Україні.

Як повідомляє ITV News, герцог Сассекський прибув до столиці нічним поїздом із Польщі. На київському вокзалі він заявив, що радий повернутися до України та прагне нагадати світу про виклики, з якими стикається країна.

«Добре знову бути в Україні. Я хочу нагадати людям у всьому світі, з чим вона стикається, і підтримати тих, хто щодня працює в надзвичайно складних умовах», — зазначив принц.

Він підкреслив, що Україна «мужньо і успішно захищає східний фланг Європи», а також наголосив на важливості збереження міжнародної уваги до цієї боротьби.

Очікується, що принц Гаррі виступить на Київській безпековій конференції, де наголосить, що наслідки війни матимуть довготривалий характер. У своїй промові він також порушить питання депортації українських дітей російською стороною.

Крім участі в конференції, герцог планує підтримати діяльність Invictus Games Foundation в Україні, а також ознайомитися з роботою гуманітарної організації The Halo Trust, яка займається розмінуванням територій.

