На посаду мера Торонто балотується пес – у нього навіть є передвиборча кампанія

101 людина і навіть собака хочуть бути мером Торонто.

У найбільшому місті Канади — Торонто — готуються до виборів мера. На цю посаду претендує 101 кандидат і навіть собака Моллі.

Про це пише «BBC».

Шестирічна собака породи хаскі та її власник Тобі Хіпс обіцяють зупинити надмірне використання солі на дорогах взимку, бо воно шкодить лапам собак. Також у їхній передвиборчій кампанії йдеться, що вони хочуть розвʼязати проблему недосяжності житла, підвищити податки для мільярдних компаній тощо.

Якщо Моллі та її власник переможуть, то собака стане першим почесним собачим мером Торонто.

Барʼєр для участі в перегонах на посаду мера — це гонорар у розмірі 250 канадських доларів (189 доларів США) і 25 підписів. Тому різноманітність кандидатів досить значна — від собаки Моллі до 18-річної дівчини, яка щойно закінчила середню школу.

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