На должность мэра Торонто баллотируется пес – у него даже есть предвыборная кампания

101 человек и даже собака хотят быть мэром Торонто.

В крупнейшем городе Канады – Торонто – готовятся к выборам мэра. На этот пост претендует 101 кандидат и даже собака Молли.

Об этом пишет «BBC».

Шестилетняя собака породы хаски и ее владелец Тоби Хипс обещают остановить чрезмерное использование соли на дорогах зимой, потому что она вредит лапам собак. Также в их предвыборной кампании говорится, что они хотят решить проблему недостижимости жилья, повысить налоги для миллиардных компаний и т.п.

Если Молли и ее владелец победят, собака станет первым почетным собачьим мэром Торонто.

Барьер для участия в гонках на должность мэра – это гонорар в размере 250 канадских долларов (189 долларов США) и 25 подписей. Поэтому разнообразие кандидатов достаточно значительно — от собаки Молли до 18-летней девушки, только что окончившей среднюю школу.

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