НАТО готове захищати кожного союзника від росії та Білорусі, — Столтенберг

Такий чіткий сигнал було надіслано Москві і Мінську.

НАТО готове захищати кожного союзника від росії та Білорусі. Такий чіткий сигнал було надіслано Москві і Мінську. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передають CNN та Reuters.

«Якщо військова компанія Вагнер розмістить своїх серійних убивць у Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться зі ще більшим ризиком нестабільності», — сказав він.

Столтенберг додав, що альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі і росії, і що події, пов’язані з повстанням «ПВК Вагнер», є «внутрішніми російськими справами».

Раніше стало відомо, що Столтенберг може залишитися на посаді генсека НАТО ще на рік.

Андрій Єрмак також заявив, що очікуваний результат саміту НАТО – запрошення України до Альянсу за спрощеною процедурою.

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