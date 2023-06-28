НАТО готово защищать каждого союзника от россии и Беларуси, - Столтенберг

Такой четкий сигнал был отправлен Москве и Минску.

НАТО готово защищать каждого союзника от россии и Белоруссии. Такой четкий сигнал был отправлен Москве и Минску. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передают CNN и Reuters.

«Если военная компания Вагнер разместит своих серийных убийц в Беларуси, все соседние страны столкнутся с еще большим риском нестабильности», - сказал он.

Столтенберг добавил, что альянс готов защищать своих членов от Беларуси и россии и что события, связанные с восстанием «ПВК Вагнер», являются «внутренними российскими делами».

Ранее стало известно, что Столтенберг может остаться на должности генсека НАТО еще на год.

Андрей Ермак также заявил, что ожидаемый результат саммита НАТО – приглашение Украины в Альянс по упрощенной процедуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.