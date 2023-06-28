Ракетный удар по Краматорску: 8 погибших, в том числе дети, и 56 раненых

Такие данные появились после ночных работ по разбору завалов в Краматорске.

Фото: МВД

В Краматорске количество жертв российского ракетного удара уже увеличилось до 8 человек. Среди погибших трое детей. Разбор завалов продолжается и под обломками могут оставаться еще граждане. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В заявлении говорится, что такие данные появились после ночных работ по разбору завалов в Краматорске.

«По состоянию на 7:00 известно о 8 погибших, из них трое детей. Еще 56 человек получили ранения», – рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в работах задействованы все профильные службы спасатели, психологи, полицейские парамедики, взрывотехники, следователи и криминалисты.

«Под завалами могут быть еще люди. Так что работы продолжаются», - говорится в публикации.

Напомним, что вечером 27 июня россия ударила по Краматорску, ракета "прилетела" в заведение питания в центре города.

Фото: МВД

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