Ракетний удар по Краматорську: 8 загиблих, зокрема діти, і 56 поранених

Такі дані з'явилися після нічних робіт із розбору завалів у Краматорську.

Фото: МВС

У Краматорську кількість жертв російського ракетного удару вже збільшилася до 8 людей. Серед загиблих троє дітей. Розбір завалів триває і під уламками можуть залишатися ще громадяни. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

У заяві йдеться про те, що такі дані з'явилися після нічних робіт із розбору завалів у Краматорську.

«Станом на 7:00 відомо про 8 загиблих, з них троє дітей. Ще 56 людей отримали поранення», - розповіли у міністерстві.

У відомстві уточнили, що у роботах задіяні всі профільні служби: рятувальники, психологи, поліцейські парамедики, вибухотехніки, слідчі та криміналісти.

«Під завалами можуть бути ще люди. Тож роботи продовжуються», - йдеться у публікації.

Нагадаємо, що ввечері 27 червня росія вдарила по Краматорську, ракета "прилетіла" у заклад харчування у центрі міста.

Фото: МВС

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