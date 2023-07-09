Литва закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю: в чому причина

Литва зупинила перетин кордону з Білоруссю через інцидент із громадянином Пакистану.

Литва зупинила перетин кордону з Білоруссю у пункті пропуску «Медінінкай» через інцидент із громадянином Пакистану. Про це повідомляє BNS.

У Держприкордонслужбі країни повідомили, що тимчасово було вирішено закрити державний кордон, оскільки білоруські чиновники відмовилися прийняти громадянина Пакистану, який намагався потрапити до Литви за підробленими документами.

7 липня ввечері литовські прикордонники під час перевірки документів рейсового автобуса Мінськ-Вільнюс виявили, що один пасажир надав ймовірно підроблені особисті документи.

Зі слів речника литовських прикордонників, чоловік надав для перевірки підроблені румунські водійські права та румунське посвідчення особи. В таких випадках особі фіксується відмова у в’їзді в країну, і її повертають до країни, з якої вона прибула.

За словами представника Держприкордонслужби Литви, це вже третій подібний випадок за останні кілька років, коли білоруські чиновники відмовляються приймати іноземців, які хотіли нелегально потрапити до Литви через прикордонний пункт.

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