Литва закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью: в чем причина

Литва остановила пересечение границы с Беларусью из-за инцидента с гражданином Пакистана.

Литва остановила пересечение границы с Беларусью в пункте пропуска «Медининкай» из-за инцидента с гражданином Пакистана. Об этом сообщает BNS.

В Госпогранслужбе страны сообщили, что временно было решено закрыть государственную границу, поскольку белорусские чиновники отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося попасть в Литву по поддельным документам.

7 июля вечером литовские пограничники во время проверки документов рейсового автобуса Минск-Вильнюс обнаружили, что один пассажир предоставил вероятно поддельные личные документы.

По словам спикера литовских пограничников, мужчина предоставил для проверки поддельные румынские водительские права и румынское удостоверение личности. В таких случаях лицу фиксируется отказ во въезде в страну, и его возвращают в страну, из которой она прибыла.

По словам представителя Госпогранслужбы Литвы, это уже третий подобный случай за последние несколько лет, когда белорусские чиновники отказываются принимать иностранцев, желающих нелегально попасть в Литву через пограничный пункт.

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