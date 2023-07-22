Суд Британії відмовився повертати російському олігарху супер’яхту за 43 млн євро

Суд відхилив позов Сергія Науменка, який вимагав скасувати постанову британського уряду про арешт його супер’яхти Phi в межах санкцій.

Фото: PA MEDIA

Високий суд Англії та Уельсу відхилив позов росіянина Сергєя Науменка, який вимагав скасувати постанову британського уряду про арешт його супер’яхти Phi навесні 2022 року в межах санкційного режиму. Про це повідомляє PA Media.

Науменко стверджував у суді, що тодішній міністр транспорту Британії Грант Шаппс помилково розпорядився арештувати супер’яхту навесні 2022 року, оскільки він не перебував під санкціями, а арешт став "непропорційним втручанням" у його право власності.

Суддя дійшов висновку, що затримання яхти справді порушило "право власності" Науменка. Але він зазначив, що суспільний інтерес у спробі Великої Британії здійснити "якомога глибший вплив" на росію за допомогою режиму санкцій має більше значення.

Також у рішенні вказано, що Науменко має "великі статки" і не стверджує, що "зазнає фінансових труднощів" через арешт "розкішної супер’яхти".

Водночас суд підтвердив відсутність доказів того, що росіянин обіймав будь-яку політичну або урядову посаду в рф чи мав будь-який зв'язок із Путіним.

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