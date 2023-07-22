Суд Британии отказался возвращать российскому олигарху суперяхту за 43 млн евро

Суд отклонил иск Сергея Науменко, требовавшего отменить постановление британского правительства об аресте его суперяхты Phi в рамках санкций.

Фото: PA MEDIA

Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил иск россиянина Сергея Науменко, который требовал отменить постановление британского правительства об аресте его суперъяхты Phi весной 2022 года в рамках санкционного режима. Об этом сообщает PA Media.

Науменко утверждал в суде, что тогдашний министр транспорта Великобритании Грант Шаппс ошибочно распорядился арестовать суперъяхту весной 2022 года, поскольку он не находился под санкциями, а арест стал "непропорциональным вмешательством" в его право собственности.

Судья пришел к выводу, что задержание яхты действительно нарушило "право собственности" Науменко. Но он отметил, что общественный интерес в попытке Великобритании осуществить "как можно более глубокое влияние" на россию с помощью режима санкций имеет большее значение.

Также в решении указано, что Науменко имеет "большое состояние" и не утверждает, что "испытывает финансовые трудности" из-за ареста "роскошной суперъяхты".

В то же время суд подтвердил отсутствие доказательств того, что россиянин занимал любую политическую или правительственную должность в России или имел какую-либо связь с Путиным.

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