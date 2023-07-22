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  1. В Украине

На Закарпатье запретили посещать леса

12:49, 22 июля 2023
Соответствующее решение приняли для того, чтобы предотвратить массовые возгорания в экосистемах Закарпатья.
На Закарпатье запретили посещать леса
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На Закарпатье запретили посещать леса и въезжать к ним на транспортных средствах. Запрет не касается транзитных путей. Об этом сообщила Закарпатская ОГА.

Такое решение принял Совет обороны области, чтобы предотвратить массовые возгорания в экосистемах Закарпатья. Выход организованных групп людей в горы и лесные массивы разрешен только в сопровождении представителя лесной охраны.

"Ограничения не распространяются на подразделения ВСУ, ГПСУ, ГОСТ, Госспецсвязи, Нацгвардии, СБУ, СЗРУ, УГО, МВД, ГСЧС, территориальных управлений ГБР и БЭБ в области, другие военные и военизированные формирования органов исполнительной власти, местных самоуправлений, а также на технику, используемую для лесохозяйственных нужд", - добавляют в администрации.

Решение обязательно для выполнения местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории области, гражданами.

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