Відповідне рішення ухвалили задля того, щоб запобігти масовим загорянням в екосистемах Закарпаття.

На Закарпатті заборонили відвідувати ліси й в’їжджати до них на транспортних засобах. Заборона не стосується транзитних шляхів. Про це повідомила Закарпатська ОДА.

Таке рішення прийняла Рада оборони області, щоб запобігти масовим загорянням в екосистемах Закарпаття. Вихід організованих груп людей у гори й лісові масиви дозволений тільки в супроводі представника лісової охорони.

"Обмеження не розповсюджуються на підрозділи ЗСУ, ДПСУ, ДССТ, Держспецзв’язку, Нацгвардії, СБУ, СЗРУ, УДО, МВС, ДСНС, територіальних управлінь ДБР і БЕБ в області, інші військові та воєнізовані формування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також на техніку, що використовується для лісогосподарських потреб", — додають в адміністрації.

Рішення є обов’язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території області, громадянами.

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