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Британську пару заарештували за спробу контрабанди гранатометів з України, — ЗМІ

11:08, 22 липня 2023
У них виявили гранатомети американського виробництва, загорнуті в целофан.
Британську пару заарештували за спробу контрабанди гранатометів з України, — ЗМІ
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Подружню пару із Великобританії заарештували за спробу контрабанди гранатометів з України. Про це пише газета Evening Standard.

За інформацією видання, подружжя затримали у французькому порту Кале - за стандартної процедури обшуку митники знайшли в кузові їхнього фургона американські гранатомети, загорнуті в целофан.

При цьому, зазначає газета, пара спочатку хотіла задекларувати зброю.

"Він запитав, чи є у них що задекларувати, поки вони стояли в черзі на пором. Відповідь молодої пари була "так" - вони хотіли заявити про дві ракетні установки та іншу військову техніку, яку їм передали в Україні під час гуманітарної місії", - розповів виданню свідок.

Крім гранатометів M141 американського виробництва, у багажнику було 14 гільз та залишки розірваного бронежилета.

За їхніми словами, це обладнання є символами перемоги, які їм подарували під час роботи в Україні.

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