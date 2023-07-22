Британскую пару арестовали за попытку контрабанды гранатометов с Украины, — СМИ

У них нашли гранатометы американского производства, завернутые в целлофан.

Супружескую пару из Великобритании арестовали за попытку контрабанды гранатометов с Украины. Об этом пишет газета Evening Standard.

По информации издания, супругов задержали во французском порту Кале - при стандартной процедуре обыска таможенники нашли в кузове их фургона американские гранатометы, завернутые в целлофан.

При этом, отмечает газета, пара сначала хотела задекларировать оружие.

"Он спросил, есть ли у них что задекларировать, пока они стояли в очереди на паром. Ответ молодой пары был "да" - они хотели заявить о двух ракетных установках и другой военной технике, которую им передали в Украине во время гуманитарной миссии", - рассказал изданию свидетель.

Помимо гранатометов M141 американского производства, в багажнике было 14 гильз и остатки разорванного бронежилета.

По их словам, это оборудование представляет собой символы победы, которые им подарили во время работы в Украине.

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