Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Адвокат пришел к судье в кабинет и рассказал ей все, что думает по поводу обысков у своих внуков

По мнению адвоката, судья не проверила обоснованность ходатайств органов досудебного расследования.

Прокурорам предлагают вернуть форму и классные чины

Нормы о выплате надбавки за классный чин работникам органов прокуратуры предлагают запустить после войны, а процесс возвращения прокурорам формы – уже с 2024 года.

Кабмин предлагает возложить на работников юридических лиц обязанность информировать о коррупции у работодателей

Также правительство предлагает исключить лиц, занимающих особо ответственное положение, как отдельную категорию из положений закона о предотвращении коррупции.

ВККС возобновляет процедуру квалификационного оценивания судей: кто будет первым

Первыми оценивания будут завершать судьи – «пятилетки» и судьи, ранее получившие выводы ОСД.

ВККС возобновила два конкурса на должности судей, которые не были завершены предыдущим составом Комиссии

Возобновлены конкурсы на 35 вакантных должностей судей местных судов и 7 вакантных должностей судей в судах Донбасса.

  1. В мире

Пригожин начинает свой бизнес на недвижимости в Беларуси

11:35, 22 июля 2023
Лидер ЧВК «Вагнер» зарегистрировал фирму в белорусской деревне.
Пригожин начинает свой бизнес на недвижимости в Беларуси
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Засланный в Беларусь после неудачного мятежа главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал фирму в белорусской деревне, где расположен лагерь «вагнеровцев», – сообщает REFORM.by.

Лидер наемников зарегистрировал первую свою белорусскую компанию. Он стал руководителем новосозданной компании ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» в Беларуси с уставным фондом в 200 белорусских рублей ($80). Основной вид деятельности - управление недвижимым имуществом.

Фирма зарегистрирована в селе Цель Осиповичского района.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва