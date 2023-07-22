Пригожин начинает свой бизнес на недвижимости в Беларуси

Лидер ЧВК «Вагнер» зарегистрировал фирму в белорусской деревне.

Засланный в Беларусь после неудачного мятежа главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал фирму в белорусской деревне, где расположен лагерь «вагнеровцев», – сообщает REFORM.by.

Лидер наемников зарегистрировал первую свою белорусскую компанию. Он стал руководителем новосозданной компании ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» в Беларуси с уставным фондом в 200 белорусских рублей ($80). Основной вид деятельности - управление недвижимым имуществом.

Фирма зарегистрирована в селе Цель Осиповичского района.

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