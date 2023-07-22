Арест Гиркина, вероятно, это публичное проявление изменения баланса сил в Кремле, – ISW

Мятеж «Вагнера» лишил некоторых лиц благосклонности путина.

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21 июля суд в Москве отправил под стражу террориста и критика властей РФ Игоря Гиркина (Стрелкова). Это может свидетельствовать об изменении баланса сил между кремлевскими фракциями, возможно, в ущерб Федеральной службе безопасности России, в которой Гиркин служил. Об этом говорится в отчете ISW.

Российские источники утверждают, что арест Гиркина является частью усилий Кремля, направленных на расправу над отдельными известными лицами после вооруженного мятежа основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина.

Отмечается, что мятеж «Вагнера», вероятно, изменил баланс сил в Кремле, потенциально лишив некоторых лиц – в том числе и Гиркина – приверженности путина, а, следовательно, и части их власти.

Напомним, что сегодня стало известно о задержании террориста Гиркина. В последнее время он критиковал политику Кремля, военное руководство рф и много комментировал провалы россии на фронте.

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