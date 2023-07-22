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  1. В мире

В Британии появилась улица названа в честь Зеленского

10:49, 22 июля 2023
Первую в Великобритании улицу имени Зеленского открыли в городе Харлоу.
В Британии появилась улица названа в честь Зеленского
Фото: ВВС
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В городе Харлоу официально открыли первую в стране улицу, названную в честь украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет BBC.

Как сообщает агентство, теперь Пятая авеню в Харлоу имеет официальное название "Пятая авеню - авеню имени Зеленского".

Присутствовавший при открытии улицы депутат Палаты общин от Консервативной партии Роберт Халфон пояснил, что Харлоу был избран для этого не случайно.

"Город был построен для многих лондонских семей, которые были вынуждены уехать после Второй мировой войны. Он восстал как феникс из пепла. Мы хотели показать украинцам, что после победы над россией есть надежда, что у них будут хорошие новые города", - пояснил политик.

Он также добавил, что жители Харлоу приютили и поддержали около 70 украинских беженцев с начала российского вторжения.

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