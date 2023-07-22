Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Особливість надсилання до Електронного кабінету сторони судового рішення «з грифом»: позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на особливості доставки до Електронного кабінету учасника справи судового рішення, що містить інформацію з обмеженим доступом.

Адвокат прийшов до судді в кабінет і розповів все, що думає з приводу обшуків у своїх онуків

На думку адвоката, суддя не перевірила вмотивованість клопотань органів досудового розслідування.

Прокурорам пропонують повернути форму та класні чини

Норми про виплату надбавки за класний чин працівникам органів прокуратури пропонують запустити після війни, а процес повернення прокурорам форми – вже з 2024 року.

Кабмін пропонує покласти на працівників юридичних осіб обов’язок інформувати про корупцію у роботодавців

Також Уряд пропонує виключити осіб, які займають особливо відповідальне становище, як окрему категорію з положень закону про запобігання корупції.

ВККС відновлює процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів: хто буде першим

Першими оцінювання будуть завершувати судді - «п’ятирічки» та судді, які раніше отримали висновки ГРД.

  1. У світі

У Британії з'явилася вулиця названа в честь Зеленського

10:49, 22 липня 2023
Першу у Великій Британії вулицю імені Зеленського відкрили у місті Харлоу.
У Британії з'явилася вулиця названа в честь Зеленського
Фото: ВВС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У місті Харлоу відкрили першу в країні вулицю, названу на честь Президента України Володимира Зеленського. Про це пише BBC.

Як повідомляє агентство, відтепер П’ята авеню в Харлоу має офіційну назву "П’ята авеню - авеню імені Зеленського". 

Депутат Палати громад від Консервативної партії Роберт Халфон, що був присутнім під час відкриття вулиці, пояснив, що Харлоу було обране для цього не вепадково. 

"Місто було побудоване для багатьох лондонських сімей, які були змушені виїхати після Другої світової війни. Воно постало як фенікс з попелу. Ми хотіли показати українцям, що після перемоги над росією є надія, що вони матимуть гарні нові міста", - пояснив політик.

Він також додав, що жителі Харлоу прихистили та підтримати близько 70 українських біженців з початку російського вторгнення.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва