У Британії з'явилася вулиця названа в честь Зеленського

Першу у Великій Британії вулицю імені Зеленського відкрили у місті Харлоу.

Фото: ВВС

У місті Харлоу відкрили першу в країні вулицю, названу на честь Президента України Володимира Зеленського. Про це пише BBC.

Як повідомляє агентство, відтепер П’ята авеню в Харлоу має офіційну назву "П’ята авеню - авеню імені Зеленського".

Депутат Палати громад від Консервативної партії Роберт Халфон, що був присутнім під час відкриття вулиці, пояснив, що Харлоу було обране для цього не вепадково.

"Місто було побудоване для багатьох лондонських сімей, які були змушені виїхати після Другої світової війни. Воно постало як фенікс з попелу. Ми хотіли показати українцям, що після перемоги над росією є надія, що вони матимуть гарні нові міста", - пояснив політик.

Він також додав, що жителі Харлоу прихистили та підтримати близько 70 українських біженців з початку російського вторгнення.

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