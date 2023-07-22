Арешт Гіркіна, ймовірно, це публічний прояв зміни балансу сил у Кремлі, – ISW

Заколот «Вагнера» позбавив деяких осіб прихильності путіна.

Джерело фото: nv.ua

21 липня суд у Москві відправив під варту терориста і критика влади рф Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Це може свідчити про зміну балансу сил між кремлівськими фракціями, можливо, на шкоду Федеральній службі безпеки росії, в якій Гіркін служив. Про це йдеться у звіті ISW.

Російські джерела стверджують, що арешт Гіркіна є частиною зусиль Кремля, спрямованих на розправу над окремими відомими особами після збройного заколоту засновника групи «Вагнера» Євгена Пригожина.

Зазначається, що заколот «Вагнера», ймовірно, змінив баланс сил у Кремлі, потенційно позбавивши деяких осіб – у тому числі і Гіркіна – прихильності путіна, а отже, і частини їхньої влади.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про затримання терориста Гіркіна. Останнім часом він критикував політику Кремля, військове керівництво рф і багато коментував провали росії на фронті.

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