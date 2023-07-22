Пригожин починає свій бізнес на нерухомості у Білорусі

Лідер ПВК «Вагнер» зареєстрував фірму в білоруському селі.

Засланий у Білорусь після невдалого заколоту ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин зареєстрував фірму в білоруському селі, де розташований табір «вагнерівців», – повідомляє REFORM.by.

Лідер найманців зареєстрував першу свою білоруську компанію. Він став керівником новоствореної компанії ТОВ «Конкорд Менеджмент та Консалтинг» у Білорусі зі статутним фондом у 200 білоруських рублів ($80). Основний вид діяльності – управління нерухомим майном.

Фірма зареєстрована в селі Ціль Осиповицького району.

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